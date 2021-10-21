Fenerbahçe- Royal Antwerp

Fenerbahçe'nin, Uefa Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko ( Rusya )

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Berisha, Valencia

Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, de Laet, Vines, Yussuf Alhassan, Verstraete, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey