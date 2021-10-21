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Fenerbahçe- Royal Antwerp

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe- Royal Antwerp

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko (Rusya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel,...

Fenerbahçe'nin, Uefa Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko ( Rusya )

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Berisha, Valencia

Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, de Laet, Vines, Yussuf Alhassan, Verstraete, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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 Fenerbahçe'nin deplasmandaki Antwerp maçı seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe'nin deplasmandaki Antwerp maçı seyircisiz oynanacak

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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.
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