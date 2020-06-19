SPOR Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı
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SPOR Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı

SPOR Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştıMustafa AKIN İstanbul,(DHA) ?Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Obradovic ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağladı.

19.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:09

SPOR Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı

Mustafa AKIN İstanbul,(DHA) ?

Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Obradovic ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart'ta İstanbul'dan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde gelerek Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetim ile uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon Euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon Euro'yu kabul etti. Obradovic, 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı.

ÖZEL UÇAĞI REDDETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Sırbistan'a gidişi için özel uçak önerdiği Zeljko Obradovic, bu teklifi ise reddetti. Tecrübeli başantrenör, kendisinin biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti.

SPOR Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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