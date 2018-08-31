Spor Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Yassine Benzia İstanbul'a Geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassani Benzia İstanbul'a geldiANIL UÇAN İSTANBUL, (DHA)Fenerbahçe'nin Lille'den kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Yassani Benzia İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassani Benzia İstanbul'a geldi
ANIL UÇAN İSTANBUL, (DHA)
Fenerbahçe'nin Lille'den kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Yassani Benzia İstanbul'a geldi.
Cezayirli futbolcu, THY'nin Brüksel'den kalkan tarifeli uçağıyla 1940'da İstanbul'a indi. 23 yaşındaki futbolcuyu, havalimanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı. Benzia, daha sonra alandan ayrılarak kalacağı otele doğru hareket etti.