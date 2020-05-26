SPOR Fenerbahçe'nin Riva kampı başladı
SPOR Fenerbahçe'nin Riva kampı başladıİSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.
26.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:00
SPOR Fenerbahçe'nin Riva kampı başladı
İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.
Son yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları negatif çıkan Fenerbahçe, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi. Kamp kapsamında saat 11.00'de başlayan antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, ardından dayanıklılık parkuruna geçerek idmanı tamamladı.
Kaynak: DHA