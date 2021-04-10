SPOR Fenerbahçe'nin Kübalı voleybolcusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

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SPOR Fenerbahçe'nin Kübalı voleybolcusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçtiNedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiEnver ALAS / İSTANBUL,(DHA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti.

SPOR Fenerbahçe'nin Kübalı voleybolcusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Enver ALAS/ İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

VARGAS TÜRK VATANDAŞI OLDU

Heyette bulunan Küba vatandaşı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı