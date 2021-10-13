Fenerbahçe'nin Geçilmez İkilisi: Attila Szalai ve Kim-Min Jae
Fenerbahçe'nin savunma ikilisi Attila Szalai ve Kim-Min Jae, Süper Lig'de fırtına gibi esiyor. Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından biri olan Fenerbahçe'de kuşkusuz bu istatistiğin başrol oyuncuları genç stoper ikilisi.
Fenerbahçe'nin savunma ikilisi Attila Szalai ve Kim-Min Jae, Süper Lig'de fırtına gibi esiyor. Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından biri olan Fenerbahçe'de kuşkusuz bu istatistiğin başrol oyuncuları genç stoper ikilisi.
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