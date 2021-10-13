Fenerbahçe'nin Geçilmez İkilisi: Attila Szalai ve Kim-Min Jae

Fenerbahçe'nin savunma ikilisi Attila Szalai ve Kim-Min Jae, Süper Lig'de fırtına gibi esiyor. Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından biri olan Fenerbahçe'de kuşkusuz bu istatistiğin başrol oyuncuları genç stoper ikilisi.

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