Fenerbahçe'nin deplasmandaki Antwerp maçı seyircisiz oynanacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe'nin deplasmandaki Antwerp maçı seyircisiz oynanacak

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Fenerbahçe'nin deplasmandaki Antwerp maçı seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.

Fenerbahçe'nin, Uefa Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Antwerp'in kendi sahasında yapacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasını seyircisiz oynamasına karar vermiştir. Bu doğrultuda futbol A takımımızın, 4 Kasım'da deplasmanda Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.

 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'le karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'le karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak
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