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Fenerbahçe'den Şırnak'taki öğrencilere malzeme desteği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'den Şırnak'taki öğrencilere malzeme desteği

Fenerbahçe Kulübü, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Vatan Ortaokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu.

ŞIRNAK (DHA) - Fenerbahçe Kulübü, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Vatan Ortaokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer alan Vatan Ortaokulu'ndaki ihtiyaca kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli kulüp, okul müdürü tarafından hazırlanan listedeki spor malzemelerini temin ederek destekte bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, öğrencilere gerekli olan malzemelerin Şırnak'a gönderildiği ve öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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