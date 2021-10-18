Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, soruları yanıtladı (2)
AA / Mehmet Özcan - Haberler | Spor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un gazetecilerin sorularını yanıtlaması Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un taraftarlarla fotoğraf çekilmesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un aracıyla gidişi İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un gazetecilerin sorularını yanıtlaması
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un taraftarlarla fotoğraf çekilmesi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un aracıyla gidişi İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. (2)