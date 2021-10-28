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Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı kaydedildi.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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