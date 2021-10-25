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Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı duyuruldu.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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