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Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı. Bu antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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