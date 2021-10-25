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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.


Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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