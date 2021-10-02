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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışması ile başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Olympiakos karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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