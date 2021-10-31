Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, omzundan ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor müsabakasında omzu kırılan genç kaleci, Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Altay'ın tedavisine başlandı.

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