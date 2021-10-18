Fenerbahçe kafilesini Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarı karşıladı

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'yi, İstanbul'a dönüşünde taraftarı karşıladı.

Sarı-lacivertli takımın 3-1 kaybettiği maçın ardından taraftarları hakem kararlarına tepki için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya çağıran kulüp başkanı Ali Koç; teknik direktör Vitor Pereira, takım kaptanları Mesut Özil ve Altay Bayındır ile havalimanı dışında takımı bekleyen taraftarlara seslendi.

"Böyle bir geceden sonra buraya gelmeniz bizim için paha biçilemez bir olaydır." sözleriyle konuşmasına başlayan Koç, "İşte Fenerbahçe bu yüzden büyüktür. Sağ olun, var olun. Bu bizim için değeri ölçülemeyecek kıymette. Çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bir galibiyet sonrası bizi burada kutluyor olsaydınız. Ama burada çok büyük bir coşku var, çünkü olayların ve son iki senedir yaşadıklarımızın farkındasınız. Bu gece alacağımız galibiyetin, lig tablosunda bize nasıl ivme kazandıracağının farkındaydık. İstenmeyen bir hakem atandı, sesimizi çıkarmadık, çünkü hakem atamalarıyla ilgili manipülasyon yapmıyoruz, yapmayacağız. Hakkımızı korumak için iş başa düştü. Takım 10 kişi, 80 dakika yüreğini koydu ve mücadele etti. 12'ye 10 oynadık ama sonuna kadar oynadık. 11'e 11 maçı kaybetmemiz imkansızdı. Çok motiveydik. Sarı kart takdirleri ortada." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, maçın hakeminin sarı-lacivertli takımın kaptanı Luiz Gustavo'ya ve Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'ye yaklaşımının farklı olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın her liginde oynatılacak pozisyonda en önemli oyuncularımızdan birine kırmızı kart gösterildi. Maçın geneline bakıyorum, gelecek açısından iyi bir sinyal olmadığı için artık Fenerbahçe için bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizim artık kendi hakkımızı koruma zamanımız gelmiştir. Fenerbahçe kendi haklarını kendi korumaya mahkum edildiği zaman bunu nasıl koruduğunun da örneklerini geçmişte vermiştir. Sizden ilk ricam, bu hafta içinde bizden gelecek bilgileri yakından takip edin, tekrar toplanmamız gerekecek. İkinci olarak, perşembe günü çok önemli maçımız var, onun için bu takım kendini toparlayacak, siz de her türlü desteği vereceksiniz ve oradan zaferle çıkacağız. Ama artık bize yapılan haksızlıkları, yapanların yanına bırakmayacağız. Bunun bir bedeli olacak. Sonuna kadar mücadele vereceğiz."

Çabalarının adil rekabet için olduğunun altını çizen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "Büyük resmin değişmesi gerek. Bugün 100 milyar liraya yakın bahis oynanıyor. Bunun bununla alakası var mı sonuna kadar araştırılmalı. Futbola kastetmeye çalışan FETÖ gibi bir örgüt hala bu işlerin içinde mi? Hakemler üzerinden kaos mu oluşturulmaya çalışılıyor? En derin noktasına kadar bakılmalı. Bizler kendi hakkımızı kendimiz korumamız gerek diyorsak burada büyük bir sıkıntı var. Sistemin baştan aşağıya değişmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira da "Sizin için savaşacağız, aile için savaşacağız. Hep beraber, omuz omuza sizlerin de desteğiyle bu savaşı verip şampiyonluğa ulaşacağız. Bu muhteşem duyguları yaşattığınız için şahsım ve takımım adına teşekkür ediyorum. Hayatımda gördüğüm en muhteşem taraftarlar sizlersiniz." şeklinde konuştu.

Takım kaptanlarından Mesut Özil ise "Çok üzgünüz ama şuna inanıyorum perşembe günü tüm takım olarak elimizden geleni yapacağız ve maçı kazanacağız. İnşallah siz arkamızda oldukça bu takım bu sene şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın file bekçisi Altay Bayındır, "Duygularımız kabarık vaziyette, sizin ne kadar istediğinizin farkındayız, biz de bu bilinçle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne istediğinizin ne kadar istediğinizin farkındayız, bunu bilin yeter. Bu akşam için özür dileriz, inşallah sonu şampiyonlukla güzel bir şekilde biter." şeklinde konuştu.