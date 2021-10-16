Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi

AA / Gazi Nogay - Haberler | Spor
Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, sadece görevliler karşıladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, otobüsle havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.

Kafilenin havalimanına gelişi ve otele geçişi sırasında tüm güzergahlarda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

AA / Gazi Nogay - Spor Haberleri
Mesut Özil sahada olacak mı? Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi

Mesut Özil sahada olacak mı? Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi

 Fenerbahçeliler'in beklediği mesaj geldi! Vedat Muriqi müjdesi

Fenerbahçeliler'in beklediği mesaj geldi! Vedat Muriqi müjdesi

 İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 19:44:16. #1.11#