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Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Haberler | Spor

Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

KONYA (İHA) - Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi

KONYA - Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Fenerbahçe, yarın Süper Lig mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın da aralarında bulunduğu kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde takımı karşılayan taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Sarı lacivertli kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçe'nin Konyaspor kafilesinde sakat oyuncular Mesut Özil ile Serdar Aziz ve cezalı Bright Osayi-Samuel yer almadı.

Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Spor Haberleri
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