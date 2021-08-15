SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti
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SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çektiYusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)- Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi.

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, Adana'da yüzlerce taraftar karşılarken havalimanında Galatasaray formalı iki taraftarın da olması dikkat çekti.

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 21: 45'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-laciverli taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanına gelerek tezahürat yaptı. Takım otobüsünün çıkmasıyla birlikte, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı.

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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