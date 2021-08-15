SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çektiYusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)- Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi.

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi; karşılamada Galatasaraylı taraftarlar dikkat çekti

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, Adana'da yüzlerce taraftar karşılarken havalimanında Galatasaray formalı iki taraftarın da olması dikkat çekti.

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 21: 45'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-laciverli taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanına gelerek tezahürat yaptı. Takım otobüsünün çıkmasıyla birlikte, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı