SPOR Fenerbahçe kadın ve erkek masa tenisi takımları Süper Lig şampiyonu

Fenerbahçe kadın ve erkek masa tenisi takımları Süper Lig şampiyonuMesut MADAN/BURDUR, (DHA)-FENERBAHÇE erkek ve kadın masa tenisi takımları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu şampiyonu oldu.

Fenerbahçe kadın ve erkek masa tenisi takımları Süper Lig şampiyonu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-

FENERBAHÇE erkek ve kadın masa tenisi takımları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu şampiyonu oldu.

Erkek ve kadınlarda sekiz takımın mücadele ettiği 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu Masa Tenisi Süper Lig 5'inci ve 6'ncı Etap Play Off Müsabakaları 11-13 Haziran tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı. Fenerbahçe, erkekler ve kadınlar masa tenisi takımları yenilgisiz şampiyon oldu. Erkeklerde Fenerbahçe'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, Kocaeli KBS Masa Tenisi Derneği üçüncü, Beşiktaş ise dördüncü oldu. Kadınlarda Fenerbahçe'nin ardından Kayseri Kocasinan Belediyespor ikinci, Trabzonspor üçüncü ve Ankara Tigemspor dördüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ve AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı