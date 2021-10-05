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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Neslihan Aktaş'ı kadrosuna kattı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Neslihan Aktaş'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Neslihan Aktaş'ı transfer etti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Neslihan Aktaş'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni kurulan takımımız için anlaşmaya varılan Neslihan Aktaş, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza kulübümüze 'hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın da yer aldığı aktarıldı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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