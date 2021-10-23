Fenerbahçe ile Alanyaspor 11. randevuda
Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.
Kadıköy'de Fenerbahçe yenilmedi
Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.
Sarı-lacivertliler, iki takımın daha önce yaptığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 2 de beraberlik yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.
AA / Süha Gür - Spor Haberleri