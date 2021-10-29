Fenerbahçe, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Fenerbahçe, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.Bu antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.


Fenerbahçe, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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