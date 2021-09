SPOR Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçının ardından (2)

MUSTAFA AKIN/İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadelede 2-1 olduktan sonraki kısımda kontrolü kaybettiklerini ifade ederek, "Çok zor bir maçtı çünkü sık maç oynadığımız periyottayız. Birkaç maçtır galibiyet alamadık ve tekrar durumu tersine çevirmek kolay değildi. Muhakkak kazanmamız gerekiyordu. Maç 2-1 olduktan sonra kontrolü kaybettik, bunu doğal karşılıyorum skoru koruma içgüdüsüyle. Şu an içinde bulunduğumuz durumda sonuç odaklı davranıyoruz. Sakatlık yaşamış oyuncularımız var, onların dönmesini bekliyoruz. Onlar döndüğünde daha fazla opsiyonumuz olacak. Bugün önemli olan takımımın gösterdiği ruhtu" dedi.

"TARAFTARLARIMIZ GERÇEKTEN FANTASTİK"

Pereira, Beşiktaş maçına ilişkin açıklamasında geçen şans kelimesini oyunun kırılma anları için kullandığını dile getirerek, Kadıköy'de hiç yenilmemesi ile ilgili ise "Evimizde 12 kişi oynuyoruz. Bu güç bizim için çok önemli. Rakipler için zorlu bir atmosfer oluşturuyorlar. Bizim onların desteğine ihtiyacımız var. Taraftarlarımız gerçekten fantastik" şeklinde yanıt verdi.

"FRANKFURT MAÇINDAN SONRA TOPARLANAMADIK"

Frankfurt maçından sonra toparlanamadıklarını kaydeden Pereira, "Sivas maçında oyunu domine ettik ama kazanamadık. Almanya'daki maçtan sonra performansımız aşağı doğru gitti. Yüksek ritimli, önde basan, baskılı oynayan bir takım için yeteri derecede dinlenemedik. Bu sadece bizim için değil çoğu takımlar için oluyor. Avrupa'daki takımlara da bakarsanız Avrupa maçlarından sonra böyle zorluklar yaşıyorlar. Bir sonraki maçta büyük takım ruhu sergilemeye çalışacağız. Şu periyotta bizim için en önemli şey 3 puan almak" diye konuştu.

"BU LİG GERÇEKTEN KOLAY BİR LİG DEĞİL"

Pereira, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Rakiplerimiz puan kaybedecek dediğimde geleceği görmedim ama ben tecrübeme dayanarak konuştum. Türkiye'de aslında bütün takımlar şampiyonluk için oynayan takımlara problem oluşturma potansiyeline sahip, özellikle de Avrupa maçlarından sonra. Bu lig gerçekten kolay bir lig değil. Taktiksel olarak kalite eksik kalabiliyor ama lig çok zorlu. Her takım her an puan kaybedebiliyor. Takımlar yorgun olduğunda bu çok normaldir. Biz de puan kaybedeceğiz. Yarışta Trabzonspor Avrupa'da yarışmadığı için bu konuda avantajlı."

HAKAN KELEŞ: ERKEN GOL BİRAZ OYUN DÜZENİMİZİ BOZDU

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kötü bir fikstürle geldiklerini ve istedikleri puanları alamadıklarını dile getirerek, "Kötü bir fikstür ile geldik istediğimiz puanları toplayamadık. Fikstür bize dönecektir. Erken gol biraz oyun düzenimizi bozdu. Sıkıntı yaşadık. Oyuncular bu atmosfere çok alışık değillerdi. Oyunu daha sonra toparladık hatta penaltı kaçırdık. Onu atsaydık oyun bize dönerdi. Gerekli riskleri aldık golü bulduk sonra baskılı oyunu sonuca yansıtamadık. Penaltıyı gole çevirebilseydik belki galip bile gelebilirdik. Oyun olarak iyi oynadık, sonuca yansıtamadık ve mağlup olduk" dedi.

"DIABATE BUGÜN BİR ŞEYLER YAPSIN DİYE BEKLEDİK AMA SONUÇTA DEĞİŞTİRDİK"

Hakan Keleş, Diabate'nin performansı ile ilgili yöneltilen soruya, "Sivasspor'da da çalışmıştık orada forvet burada ise kenarda forvet arkası oynuyor. Oyuncuların performansları zaman zaman dalgalı oluyor. İyi tanıdığım bir oyuncu. Maç performansı biraz düşüktü. Bir şeyler yapsın diye bekledik ama sonuçta değiştirdik diğer oyunculara şans verdik" diye yanıt verdi.

"YENİ KADRO KURDUK VE SIKINTILAR YAŞADIK"

Giresunspor'un gol atamama durumu ile ilgili konuşan Hakan Keleş, "Gol atmayı başaramadık diyoruz ama VAR'dan iptal golümüz var, verilmeyen penaltılar var. Gol bölgesinde devamlı farklı oyuncular oynatıp risk alıyoruz. 2-0'dan sonra inanılmaz bir ofans oyunu oynadık. Penaltı kaçırdık. Geçen sene 12 maç üst üste gol yemedik. Golü atamadık atacağız atıyoruz. Lig için çok erken. Devre arası var, transferler var. Yeni kadro kurduk ve sıkıntılar yaşadık. Fikstür dezavantajı da yaşadık. İç sahada Konyaspor iyi bir takım onlara karşı oynadık. Fikstür biraz bize dönüyor. İç sahadaki galibiyet ve dış sahadan puanlar bizi iyi bir yere getirecek" şeklinde konuştu.

"OYUNUN GENELİNDE İYİ BİR FUTBOL OYNADIK"

Oyunun genelinde iyi oynadıklarını ifade eden Keleş, "Oyuncular böyle bir atmosferde ilk defa sahaya çıktı. Taraftar etkili oldu, Fenerbahçe etkili başladı. Tutabildiğimiz kadar tuttuk. İyi çıkarsak pozisyona girebileceğimizi söyledik. Golü bulunca Fenerbahçe rahatladı. Biz de o ara pozisyonlara girince özgüven verdi. Oyunun genelinde iyi bir futbol oynadık" dedi.

"ELİMİZE FIRSATLAR GEÇTİ AMA DEĞERLENDİREMEDİK"

Giresunspor'un puana ihtiyacı olduğunu kaydeden Hakan Keleş, "İyi bir oyunumuz vardı istiyorduk. Elimize fırsatlar geçti ama değerlendiremedik. Sonuçlandırmada sıkıntılarımız var. Oyuncuların stresi vardı gol atamama gibi onu da aştık. Kayseri maçımız var onlar da iyi gidiyor bizim için bundan sonra lig başlıyor. Takımımız oturdu sonuçlara yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

"CÜNEYT ÇAKIR'IN BİLEREK HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır hakkında görüşleri sorulan Hakan Keleş, "Cüneyt Çakır'a söyleyecek bir şey yok. Maçın atmosferinde oluşan şeyler oyuna etki etmedi. Türkiye'nin değil dünyanın en iyi hakemlerinden birisi. Kararları biz yanlış görürüz o doğru görmüştür. Bilerek hata yaptığını düşünmüyorum. O arada da bizim itirazlarımız oluyor" ifadelerini kullandı.