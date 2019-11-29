Spor fenerbahçe, göztepe maçı için izmir'e geldi

29.11.2019 19:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:10

SPOR Fenerbahçe, Göztepe maçı için İzmir'e geldi

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.

Sarı-lacivertli futbolcuları ve teknik ekibi Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkulu bir grup karşıladı. Tezahüratlarla takıma destek veren futbolseverler kaptan Emre, Vedat Muric, Ozan ve Gustavo ile bol bol selfie çekildi. Yağışın olması nedeniyle Fenerbahçe kafilesi hızlı bir şekilde kamp yapacağı otele hareket etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Vedat Muric ve Max Kruse de kafilede yer aldı.

Kaynak: DHA