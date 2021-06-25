SPOR Fenerbahçe'de yönetim ve denetim kurulları ibra edildi
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SPOR Fenerbahçe'de yönetim ve denetim kurulları ibra edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Fenerbahçe'de yönetim ve denetim kurulları ibra edildiMustafa AKIN-Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi.

SPOR Fenerbahçe'de yönetim ve denetim kurulları ibra edildi

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda devam ediyor. Genel kurulun divan başkanlığı görevinde bulunan Vefa Küçük, gündem maddelerinden biri olan yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylamaya geçti.

Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.

SPOR Fenerbahçe'de yönetim ve denetim kurulları ibra edildi
SPOR Fenerbahçe'de yönetim ve denetim kurulları ibra edildi
SPOR Fenerbahçe'de yönetim ve denetim kurulları ibra edildi
SPOR Fenerbahçe'de yönetim ve denetim kurulları ibra edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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