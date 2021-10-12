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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı.

Isınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç sonrası taktiksel hazırlıklarla tamamlandı.

Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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