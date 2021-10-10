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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı özel programlar eşliğinde çalıştı.

Antrenmanda ısınmanın ardından iki gruba ayrılarak çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan Fenerbahçeli futbolcular, teknik idmanlar sonrası dar alanda çift kale maçla günü noktaladı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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