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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 20 dakikası basına açık antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedbir amaçlı Diego Rossi ve Bright Osayi-Samuel katılmadı.

İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand ise salonda bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertli futbolcular, idmana ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman, pas istasyonunda gruplar halinde yapılan çalışmalarla devam etti.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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