Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara devam ederken, İrfan Can Kahveci ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

(İHA)

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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