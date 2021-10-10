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Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 11.00'de milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Teknik çalışmaların yapıldığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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