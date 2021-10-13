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Fenerbahçe'de Tisserand takımla çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Tisserand takımla çalıştı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertlilerde, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında ligde 4, Avrupa'da da 2 maçta forma giyemeyen Marcel Tisserand, antrenmanın tamamında takıma birlikte çalıştı.


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