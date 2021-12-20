SPOR Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.