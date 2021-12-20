SPOR Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı - Haberler
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SPOR Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldıİSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

SPOR Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

SPOR Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

SPOR Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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