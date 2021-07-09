SPOR Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci idmanda yer aldı
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SPOR Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci idmanda yer aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah saatlerindeki günün ilk idmanını salonda yapan sarı-lacivertliler, akşam sahada çalıştı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman yapıldı.

Fenerbahçe'de milli takımdan dönen İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan da idmanda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci idmanda yer aldı
SPOR Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci idmanda yer aldı
SPOR Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci idmanda yer aldı
SPOR Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci idmanda yer aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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