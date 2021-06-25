SPOR Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul başladı - 2

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul başladıVefa Küçük, Genel Kurul Divan Başkanlığı'na oy birliği ile seçildiMustafa AKIN-Kaan ÜLKER-Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) -Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul başladı

Vefa Küçük, Genel Kurul Divan Başkanlığı'na oy birliği ile seçildi

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER-Serhan TÜRK/ İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin yaptı. Pekin, konuşmasında kapanmalar, kısıtlamalar ve ertelemeler ile geçen sıkıntılı bir sürecin geride kaldığını, bu süreçte Fenerbahçe adına önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti. Camianın yek vücut olduğunu da kaydeden Fethi Pekin, "Adalet geç de olsa tecelli etti. Tüm dünyaya Fenerbahçemizin yıkılmayacağını göstermiş olduk. Desteğinize minnettarız. Futbol takımımızın 1959 yıl öncesi şampiyonlukları için TFF'ye bir başvuruda bulunulmuş, camiamız tarafından destekle karşılanmıştır. Tüm camiamıza teşekkür ediyor, kongre açılışında camiamızı saygıyla selamlıyorum" dedi.

Fethi Pekin'in konuşmasının ardından ise genel kurulu yönetecek divan kurulu başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Divan Kurulu Başkanlığı'na Vefa Küçük, oy birliği ile seçildi.

Ardından söz alan Vefa Küçük, tek başkan adayı ve listesi olduğunu ifade ederek, başkanlığa veya kurullara başka aday olup olmadığını sordu. Gündem oylamasına geçen Vefa Küçük, mevcut gündemin oy birliği ile kabul edildiğini belirtti.

Sonrasında mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak girdiği kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2019-2020 yılları yönetimi ile denetim kurulu faaliyet raporları okunmaya geçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı