SPOR Fenerbahçe'de neşeli antrenman
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SPOR Fenerbahçe'de neşeli antrenman

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Fenerbahçe'de neşeli antrenmanMustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Fenerbahçe'de neşeli antrenman

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen neşeli idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma ve 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil ile Gökhan Gönül idmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında ise bireysel çalışmalar ile hazırlıklarını sürdürürken; Altay, Sadık ve Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

SPOR Fenerbahçe'de neşeli antrenman
SPOR Fenerbahçe'de neşeli antrenman
SPOR Fenerbahçe'de neşeli antrenman
SPOR Fenerbahçe'de neşeli antrenman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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