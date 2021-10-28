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Fenerbahçe'de İH Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de İH Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Serdar Aziz ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.Sarı lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


Fenerbahçe'de İH Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de İH Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de İH Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de İH Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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