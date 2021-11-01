Fenerbahçe'de Antwerp maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi D Grubunun 4'üncü haftasında Royal Antwerp ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nda teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekliştirilen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, idmanı takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı.