Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde görev alan oyuncular idmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Serdar Aziz, idmanı takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı.

-İHA-

Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

 AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti

AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title