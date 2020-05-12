SPOR Fenerbahçe'de 1 çalışanda daha koronavirüs çıktı
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SPOR Fenerbahçe'de 1 çalışanda daha koronavirüs çıktı

SPOR Fenerbahçe'de 1 çalışanda daha koronavirüs çıktıİSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe Kulübü, dün yapılan testler sonrasında 1 kulüp çalışanın daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SPOR Fenerbahçe'de 1 çalışanda daha koronavirüs çıktı
12.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:28

SPOR Fenerbahçe'de 1 çalışanda daha koronavirüs çıktı

İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe Kulübü, dün yapılan testler sonrasında 1 kulüp çalışanın daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır' ifadeleri kullanıldı.

SPOR Fenerbahçe'de 1 çalışanda daha koronavirüs çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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