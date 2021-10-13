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Fenerbahçe Beko, yarın UNICS Kazan'ı konuk edecek

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko, yarın UNICS Kazan'ı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Rusya temsilcisi Unıcs Kazan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona bir galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı.

UNICS Kazan da sarı-lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını bir galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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