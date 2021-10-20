Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

Wizink Center'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 8. sırada yer alıyor.

Real Madrid ise 3 galibiyet ve bir yenilginin ardından 4. sırada bulunuyor.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Riva'da Türk futbolunun kaderi çizilecek! Tarihi buluşma bugün

Riva'da Türk futbolunun kaderi çizilecek! Tarihi buluşma bugün

 Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir

Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir

 Taraftar saç baş yoldu! Batshuayi'nin kaçırdığı goller sonrası eski Fenerbahçeli Samatta gündeme oturdu

Taraftar saç baş yoldu! Batshuayi'nin kaçırdığı goller sonrası eski Fenerbahçeli Samatta gündeme oturdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title