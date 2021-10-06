Fenerbahçe Beko, yarın Panathinaikos OPAP'a konuk olacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe Beko, yarın Panathinaikos OPAP'a konuk olacak

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko, yarın Panathinaikos OPAP'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Oaka Altion Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti.

Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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