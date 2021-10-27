Fenerbahçe Beko, yarın Olympiakos'a konuk olacak
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaşma, saat 21: 00'de başlayacak.
Ligde iki galibiyet ve dört yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 11. sırada yer alıyor.
Dört maçını kazanan, iki maçını kaybeden Yunan takımı ise ligde 5. sırada bulunuyor.
AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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