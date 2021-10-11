Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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