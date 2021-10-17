Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.
İki takım da ligde geride kalan 3 maçını galibiyetle tamamlarken, haftaya Anadolu Efes averajla lider, Fenerbahçe Beko ikinci sırada girdi.
Ligde oynadıkları son maçlarda Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yenerken, Fenerbahçe Beko da Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 mağlup etti.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri