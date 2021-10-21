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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde 20 Ekim'de yayımlanan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'in "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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