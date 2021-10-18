Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılamaya gelen taraftarlara hitap etti (2)

İSTANBUL (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarlara hitap etmesi

Futbolcuların konuşması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarlara hitap etmesi İSTANBUL - Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçın ardından İstanbul'a dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı.(2)