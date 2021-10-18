Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılamaya gelen taraftarlara hitap etti (2) - Haberler Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılamaya gelen taraftarlara hitap etti (2)

AA / Mehmet Özcan - Haberler | Spor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarlara hitap etmesi Futbolcuların konuşması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarlara hitap etmesi İSTANBUL - Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçın ardından İstanbul'a dönüşünde Sabiha Gökçen...

İSTANBUL (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarlara hitap etmesi

Futbolcuların konuşması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarlara hitap etmesi İSTANBUL - Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçın ardından İstanbul'a dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı.(2)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılamaya gelen taraftarlara hitap etti (2)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılamaya gelen taraftarlara hitap etti (2)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılamaya gelen taraftarlara hitap etti (2)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılamaya gelen taraftarlara hitap etti (2)
AA / Mehmet Özcan - Spor Haberleri
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Haber: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılamaya gelen taraftarlara hitap etti (2) - Haberler Spor
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