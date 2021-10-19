Fenerbahçe, Antwerp maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü sahasında Belçika'nın Antwerp takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sarı-lacivertli takımın tesislerdeki akşam yemeği sonrasında golcü futbolcu Serdar Dursun'un doğum gününün kutlandığı aktarıldı.